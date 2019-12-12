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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur L Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda kulübü ZZ Leiden'i 105-65 mağlup etti.

12.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 00:18
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Erkek Takımı, FIBA Kupası 2. tur L Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda kulübü ZZ Leiden'i 105-65 mağlup etti.

Pınar Karşıyaka, Leiden kentindeki Vijf Meihal Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 31-17, ilk yarısını ise 55-30 üstün tamamladı.

Son 10 dakikaya 34 sayı farkla (50-84) önde giren İzmir ekibi, karşılaşmayı 105-65 kazandı.

Pınar Karşıyaka'da 23 sayı, 5 asistle oynayan Taylor ve 20 sayı, 6 ribaunt üreten Morgan, galibiyetin mimarları oldu.

Kaynak: AA
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