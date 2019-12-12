Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur L Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda kulübü ZZ Leiden'i 105-65 mağlup etti.
Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur L Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda kulübü ZZ Leiden'i 105-65 mağlup etti.
Pınar Karşıyaka, Leiden kentindeki Vijf Meihal Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 31-17, ilk yarısını ise 55-30 üstün tamamladı.
Son 10 dakikaya 34 sayı farkla (50-84) önde giren İzmir ekibi, karşılaşmayı 105-65 kazandı.
Pınar Karşıyaka'da 23 sayı, 5 asistle oynayan Taylor ve 20 sayı, 6 ribaunt üreten Morgan, galibiyetin mimarları oldu.