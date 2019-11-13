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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Alessandro Martolini (İtalya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Miroslav Tomov (Bulgaristan)Bahçeşehir Koleji: Golden 24, Hardy 10, Johnson 14, Mathiang 10, Can Altıntığ, Thomas Akyazılı, Clark 14, Altan Erol, Alper Özcan, Hadi Özdemir...

13.11.2019 19:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:08
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Salon: BJK Akatlar ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Alessandro Martolini (), Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Miroslav Tomov ()

Bahçeşehir Koleji: Golden 24, Hardy 10, Johnson 14, Mathiang 10, Can Altıntığ, Thomas Akyazılı, Clark 14, Altan Erol, Alper Özcan, Hadi Özdemir 7

Fribourg Olympic: Derksen 11, Garrett 11, James 20, Lehmann 5, Pollard 18, Jaunin 1, Martina, Mbala 4, Schommer

1. Periyot: 17-15

Devre: 37-32

3. Periyot: 53-52

FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, İsviçre'nin Fribourg Olympic takımını 79-70 yendi.

Bahçeşehir Koleji, grupta üçüncü galibiyetini aldı.

Kaynak: AA
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