Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu'ndaki 3. maçında Romanya temsilcisi CSU Sibiu'yu 83-81 yendi.

06.11.2019 22:02 | Son Güncelleme: 06.11.2019 22:02
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu'ndaki 3. maçında Romanya temsilcisi CSU Sibiu'yu 83-81 yendi.

Bahçeşehir Koleji, Sibiu kentindeki Transilvanya Spor Salonu'ndan oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-22, ilk yarısını ise 48-44 önde bitirdi.

Son 10 dakikaya 66-58 üstünlükle giren Bahçeşehir Koleji, müsabakayı 83-81 kazandı.

İlk 5'teki tüm oyuncularının çift haneli skor ürettiği Bahçeşehir Koleji, gruptaki 2. galibiyetini, CSU Sibiu ise 3. mağlubiyetini aldı.

Kaynak: AA
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