Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu'ndaki 3. maçında Romanya temsilcisi CSU Sibiu'yu 83-81 yendi.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu'ndaki 3. maçında Romanya temsilcisi CSU Sibiu'yu 83-81 yendi.
Bahçeşehir Koleji, Sibiu kentindeki Transilvanya Spor Salonu'ndan oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-22, ilk yarısını ise 48-44 önde bitirdi.
Son 10 dakikaya 66-58 üstünlükle giren Bahçeşehir Koleji, müsabakayı 83-81 kazandı.
İlk 5'teki tüm oyuncularının çift haneli skor ürettiği Bahçeşehir Koleji, gruptaki 2. galibiyetini, CSU Sibiu ise 3. mağlubiyetini aldı.