Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupasındaki 5. Maçında Donar'a 89-83 Yenildi

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubundaki 5. maçında Hollanda kulübü Donar'a 89-83 yenildi.Pınar Karşıyaka, Hollanda'nın Groningen kentindeki Martini Spor Salonunda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini, 26-18 önde geçti. Ev sahibi takım, devre arası öncesi farkı 4 sayıya (41-45) indirdi.

KAF-KAF 2. MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Pınar Karşıyaka, 3. periyodu 68-62 üstün tamamladı ancak Donar, son 10 dakikadaki etkili oyunuyla mücadeleyi 89-83 kazandı. Pasalic 14 sayıyla Donar'ın, Henry de 21 sayıyla Pınar Karşıyaka'nın en skoreri oldu. Pınar Karşıyaka, 5. karşılaşmasında 2. mağlubiyetini aldı. Donar ise 4. galibiyetine ulaştı.