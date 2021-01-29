Basketbol: FIBA Avrupa Kupası
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Basketbol: FIBA Avrupa Kupası

29.01.2021 20:07 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:10
Basketbol: FIBA Avrupa Kupası

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Zdravko Rutesic (Karadağ), Sergei Beliakov (Rusya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)Balkan Basket: Chambers 11, Jordan 9, Avramov 19, Grozev, Balaban 8, Agee 14, Dimitrov 13, PishtikovBeşiktaş Icrypex: Blackmon 8, Şehmus Hazer 6, Johnson 9,...

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Zdravko Rutesic (Karadağ), Sergei Beliakov (Rusya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)

Balkan Basket: Chambers 11, Jordan 9, Avramov 19, Grozev, Balaban 8, Agee 14, Dimitrov 13, Pishtikov

Beşiktaş Icrypex: Blackmon 8, Şehmus Hazer 6, Johnson 9, Hakan Sayılı, Alperen Şengün 28, Berry II 11, Doğan Demir, Furkan Haltalı 4, Sadık Emir Kabaca 1, Egehan Arna 4

1 Periyot: 9-21

Devre: 27-37

3. Periyot: 48-57

Beş faulle çıkanlar: 37.19 Balaban, 39.22 Agee (Balkan Basket), 37.31 Egehan Arna (Beşiktaş Icrypex)

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu'nun İstanbul'daki organizasyonunda Bulgaristan temsilcisi Balkan Basket, gruptaki üçüncü maçında Beşiktaş Icrypex'i 74-71 yendi.

Bulgaristan ekibi, grubu 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ile tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Siyah-beyazlılar ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ile Avrupa kupalarına veda etti.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde oyunda üstünlüğü eline alan Beşiktaş Icrypex, 8. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 5-17. Farkı koruyan siyah-beyazlılar, Balkan Basket önünde birinci periyodu 21-9 üstün kapattı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle geçilirken, periyodun büyük bölümünde farkın tek hanelere inmesine izin vermeyen Beşiktaş Icrypex, 14. dakikayı 27-16 önde geçti. İki takımın da çok sayıda top kaybı yaptığı çeyrekte siyah-beyazlılar üstünlüğünü sürdürdü ve soyunma odasına 37-27 üstün girdi.

İkinci yarıya pota altında Alperen Şengün ve Furkan Haltalı ile iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş Icrypex, 26. dakikayı 47-39 önde bitirdi. Top kayıpları yapan Balkan Basket karşısında hızlı hücumlarla skor üreten siyah-beyazlılar, Berry II'ın üç sayılık basketiyle 28. dakikayı 55-42 üstün geçti. Uzun oyuncularıyla basketler bulan Bulgaristan ekibi, 29. dakikada farkı 7 sayıya düşürdü: 48-55. Beşiktaş, Egehan Arna'nın turnikesiyle final periyoduna 57-48 önde gitti.

Son çeyreğe Balkan Basket, boyalı alandan bulduğu basketlerle 5-0'lık seriyle başladı: 53-57. Savunmada Beşiktaş Icrypex'i durduran Bulgaristan ekibi, 35. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 59-61. Faul hakkını dolduran rakibi karşısında Alperen Şengün ile serbest atış çizgisinden sayılar kaydeden siyah-beyazlılar, son 3 dakikaya 66-61 önde girdi. Balkan Basket, Chambers'in pota altından bulduğu basketle 29. dakikada maça dengeyi getirdi: 68-68. Serbest atış çizgisine giden Beşiktaş'ta Sadık Emir Kabaca 2'de 1 yaparken Beşiktaş, bitime 38 saniye kala yeniden öne geçti: 68-69. Bulgaristan takımı, Chambers'in bitime 23 saniye kala bulduğu üç sayılık basketle üstünlüğü yeniden eline aldı: 71-69. Müsabakada son bölüm oldukça çekişmeli geçerken, üstünlüğünü koruyan Balkan Basket, maçı 74-71 kazandı.

Öte yandan, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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