Basketbol: FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Basketbol: FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

22.02.2021 19:35 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:38
Basketbol: FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Ivor Matejek (Çekya), Gintaras Maciulis (Litvanya)İsveç: Massamba 6, Borg 11, Czerapowicz 19, Jerebko 7, Birgander 8, Andersson 4, Barton 8, Magarit, Lindqvist, Ronnquist 2, Pantzar 9Hollanda: Franke 9, de Vries...

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Ivor Matejek (Çekya), Gintaras Maciulis (Litvanya)

İsveç: Massamba 6, Borg 11, Czerapowicz 19, Jerebko 7, Birgander 8, Andersson 4, Barton 8, Magarit, Lindqvist, Ronnquist 2, Pantzar 9

Hollanda: Franke 9, de Vries 10, Kherrazi, Van Bree 7, Kok 6, Zegeren 6, Van Vliet 4, Roeland Schaftenaar 3, Nzekwesi 11, Olaf Schaftenaar 3

1. Periyot: 23-17

Devre: 39-37

3. Periyot: 57-53

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu 6. maçında gruptan çıkma şansını daha önce yitiren İsveç, Hollanda'yı 74-59 yendi.

İsveç grup mücadelesini 2 galibiyetle tamamlarken, şampiyonaya gitme hakkı elde eden Hollanda 3. kez mağlup oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Pervin Buldan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Türkan Şoray Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Umut Bulut Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Basketbol: FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 19:38:45. #1.14#
title