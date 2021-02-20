Basketbol: FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Lorenzo Baldini (İtalya), Ivor Matejek (Çekya)

Hırvatistan: Mavra 7, Dreznjak 2, Sakic 17, Bilan 11, Marcinkovic 2, Filipovic 5, Kruslin 11, Maric 2, Prkacin, Jordano

Hollanda: Kloof 10, Williams 4, Kok 3, Hammink 2, Kherrazi 4, Franke 15, de Vries 11, Zegeren, Roeland Schaftenaar 7, Olaf Schaftenaar 9

1. Periyot: 19-11

Devre: 35-27

3. Periyot: 48-49

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu 5. maçında Hollanda lider Hırvatistan'ı 65-57 yendi.

Hollanda'nın Hırvatistan'a üstünlük kurmasıyla A Milli Erkek Basketbol Takımı, D Grubu'nda ilk üç sırada yer almayı garantileyerek Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde etti.

Elemelerde 3. galibiyetini alan Hollanda da Hırvatistan ve Türkiye gibi şampiyonaya katılmayı garantiledi. İsveç ise son sırada kalarak şampiyona hakkını yitirdi.

D Grubu'nun son maçında A Milli Takım, 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer mücadelesi ise saat 17.00'de İsveç ile Hollanda arasında olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan