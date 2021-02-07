Basketbol: FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
İspanya ile Fransa'nın 17-27 Haziran tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi 8 Mart'ta İspanya'nın Valensiya şehrinde yapılacak.
İspanya ile Fransa'nın 17-27 Haziran tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi 8 Mart'ta İspanya'nın Valensiya şehrinde yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın katılmaya hak kazandığı Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi 8 Mart'ta Valensiya'da gerçekleştirilecek.
Takımların dörderli olarak gruplara yerleştirileceği kura çekimi, FIBA'nın YouTube kanalından naklen yayımlanacak.
E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, elemelerde en iyi 5 grup ikincisi arasına kalarak final vizesi almıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük