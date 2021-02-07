Basketbol: FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Basketbol: FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

07.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:58
Basketbol: FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

İspanya ile Fransa'nın 17-27 Haziran tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi 8 Mart'ta İspanya'nın Valensiya şehrinde yapılacak.

İspanya ile Fransa'nın 17-27 Haziran tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi 8 Mart'ta İspanya'nın Valensiya şehrinde yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın katılmaya hak kazandığı Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi 8 Mart'ta Valensiya'da gerçekleştirilecek.

Takımların dörderli olarak gruplara yerleştirileceği kura çekimi, FIBA'nın YouTube kanalından naklen yayımlanacak.

E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, elemelerde en iyi 5 grup ikincisi arasına kalarak final vizesi almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özgür Özel Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Ali Sunal Demet Akalın Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Arda Turan Okan Buruk Ersun Yanal Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Bursa Derbi Kadıköy Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Basketbol: FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 16:59:40. #1.16#
title