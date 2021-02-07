Basketbol: FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grup maçlarının tamamlanmasının ardından, finale kalan tüm takımlar belli oldu.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grup maçlarının tamamlanmasının ardından, finale kalan tüm takımlar belli oldu.

Grup liderleri ile en iyi 5 grup ikincisinin final vizesi aldığı eleme turunda, E Grubu'nu ikişer galibiyet ve mağlubiyetle tamamlayan Türkiye, en iyi ikinciler arasında adını finale yazdırdı.

A Grubu'nda Slovenya ve Yunanistan, B Grubu'nda İsveç ve Karadağ, C Grubu'nda Rusya ve Bosna Hersek, D Grubu'nda Çekya ve İtalya, E Grubu'nda Sırbistan ile Türkiye, F Grubu'nda Belarus, G Grubu'nda Belçika, H Grubu'nda Slovakya ve I Grubu'nda Hırvatistan, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Öte yandan, elemelerin son gününde 13 karşılaşma oynandı. İstanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılan maçlarda E Grubu'nda Sırbistan, Litvanya'yı 96-61, D Grubu'nda Çekya, Danimarka'yı 84-63, İtalya ise Romanya'yı 81-66 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu