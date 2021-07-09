Basketbol: FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası
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Basketbol: FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası

Basketbol: FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Basketbol FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye, klasman maçında (9-16) Japonya'yı 97-49 mağlup etti.

Basketbol FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye, klasman maçında (9-16) Japonya'yı 97-49 mağlup etti.

Letonya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonun son 16 turunda Arjantin'e mağlup olan Türkiye, Sırbistan'a yenilen Japonya ile klasman maçında karşı karşıya geldi.

Başkent Riga'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-14 önde tamamlayan genç milliler, soyunma odasına 46-22 üstün gitti.

Üçüncü periyodu 78-38 önde geçen Türkiye, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 97-49 galip ayrıldı.

Milli takım, yarın klasman müsabakasında (9-12) İran ile mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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