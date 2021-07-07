Basketbol: FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Basketbol: FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası

Basketbol: FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Basketbol FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye, son 16 turunda Arjantin'e 76-74 mağlup oldu.

Basketbol FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye, son 16 turunda Arjantin'e 76-74 mağlup oldu.

Letonya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan milli takım, son 16 turu müsabakasında C Grubu'nu 3. basamakta bitiren Arjantin ile karşı karşıya geldi.

Başkent Riga'da oynanan maçın ilk çeyreği 18-18 tamamlanırken, ikinci periyotta daha iyi bir performans sergileyen Arjantin, soyunma odasına 38-29 önde gitti.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Türkiye, skor üstünlüğünü ele geçirdi ve üçüncü periyodu 50-48 önde tamamladı. Büyük bir heyecana sahne olan son çeyrekte genç milliler, bitime 4 saniye kala 74-73 öne geçti. Son saniyede dış atışı sayıya çeviren Arjantin, karşılaşmadan 76-74 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Arjantin, çeyrek finale yükseldi. Türkiye ise organizasyonda klasman maçları oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin İbrahim Selim Melisa Döngel Selin Şekerci Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Basketbol: FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 20:10:15. #1.14#

title