Basketbol: FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası
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Basketbol: FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası

Basketbol: FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Basketbol FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye, üçüncü maçında Mali'yi 58-54 mağlup etti.

Basketbol FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye, üçüncü maçında Mali'yi 58-54 mağlup etti.

Milli takım, Letonya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda D Grubu'ndaki üçüncü ve son müsabakasında Mali ile karşı karşıya geldi.

Başkent Riga'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 17-10 önde tamamlayan Türkiye, soyunma odasına 32-30 üstün gitti.

Genç milliler, üçüncü çeyreğini 47-40 önde geçtiği karşılaşmadan 58-54 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye, D Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Milli takımın son 16 turundaki rakibi, grupta oynanacak Avustralya-ABD müsabakasının ardından oluşacak sıralamaya göre netleşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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