Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers
FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers turnuvasının Konya'da düzenlenen C Grubu etabındaki dördüncü maçında Türkiye, Portekiz'i 70-58 yendi.
FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers turnuvasının Konya'da düzenlenen C Grubu etabındaki dördüncü maçında Türkiye, Portekiz'i 70-58 yendi.
Ay-yıldızlı ekip, C Grubu'ndaki dördüncü müsabakasında Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde Portekiz ile karşılaştı.
Müsabakayı baştan sona üstün götüren Türkiye, ilk çeyreği 20-8, devreyi 39-22, üçüncü çeyreği de 54-46 önde geçip, maçı 70-58 kazanarak turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı.
Milli takımda Gökşen Fitik, 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
İlk maçında Rusya'ya 76-62, ikinci maçında ise Fransa'ya 74-54'lük skorla kaybedip üçüncü maçında Belarus'u 83-59 yenen milliler ikinci galibiyetini alırken, son karşılaşmasını yarın Polonya'yla oynayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya