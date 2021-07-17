Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers
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Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers

Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers
Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya - Haberler | Spor

FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers turnuvasının Konya'da düzenlenen C Grubu etabındaki dördüncü maçında Türkiye, Portekiz'i 70-58 yendi.

FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers turnuvasının Konya'da düzenlenen C Grubu etabındaki dördüncü maçında Türkiye, Portekiz'i 70-58 yendi.

Ay-yıldızlı ekip, C Grubu'ndaki dördüncü müsabakasında Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde Portekiz ile karşılaştı.

Müsabakayı baştan sona üstün götüren Türkiye, ilk çeyreği 20-8, devreyi 39-22, üçüncü çeyreği de 54-46 önde geçip, maçı 70-58 kazanarak turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı.

Milli takımda Gökşen Fitik, 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

İlk maçında Rusya'ya 76-62, ikinci maçında ise Fransa'ya 74-54'lük skorla kaybedip üçüncü maçında Belarus'u 83-59 yenen milliler ikinci galibiyetini alırken, son karşılaşmasını yarın Polonya'yla oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

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