Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası

Gürcistan'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası'nda Türkiye, Fransa'ya 90-82 mağlup oldu.

Gürcistan'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası'nda Türkiye, Fransa'ya 90-82 mağlup oldu.

Genç milliler, B Grubu'ndaki 5. ve son maçında Fransa ile karşı karşıya geldi.

Başkent Tiflis'te oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-18 önde tamamlayan Fransa, soyunma odasına 45-28 üstün gitti. Müsabakanın ikinci yarısında da hız kesmeyen Fransa, üçüncü periyodunu 67-50 önde geçtiği karşılaşmadan 90-82 galip ayrıldı.

Türkiye, bu sonuçla gruptaki 5. maçında 4. mağlubiyetini yaşadı. B Grubu mücadelesi bugün oynanacak 2 karşılaşmayla tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz