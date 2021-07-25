Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası
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Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası

Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Gürcistan'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası'nda Türkiye, Fransa'ya 90-82 mağlup oldu.

Gürcistan'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası'nda Türkiye, Fransa'ya 90-82 mağlup oldu.

Genç milliler, B Grubu'ndaki 5. ve son maçında Fransa ile karşı karşıya geldi.

Başkent Tiflis'te oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-18 önde tamamlayan Fransa, soyunma odasına 45-28 üstün gitti. Müsabakanın ikinci yarısında da hız kesmeyen Fransa, üçüncü periyodunu 67-50 önde geçtiği karşılaşmadan 90-82 galip ayrıldı.

Türkiye, bu sonuçla gruptaki 5. maçında 4. mağlubiyetini yaşadı. B Grubu mücadelesi bugün oynanacak 2 karşılaşmayla tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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