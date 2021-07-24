Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası
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Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası

Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Gürcistan'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası'nda Türkiye, Almanya'ya 98-62 mağlup oldu.

Gürcistan'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası'nda Türkiye, Almanya'ya 98-62 mağlup oldu.

Genç milliler, B Grubu'ndaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Başkent Tiflis'te oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Almanya, ilk çeyreği 24-16 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı açan Almanya, soyunma odasına 56-28 üstün gitti.

Müsabakanın ikinci yarısında da hız kesmeyen Almanya, üçüncü periyodunu 82-44 önde geçtiği karşılaşmadan 98-62 galip ayrıldı.

Türkiye, bu sonuçla grupta 3. mağlubiyetini yaşadı. Almanya ise 3. galibiyetini elde etti.

Milli takım, gruptaki son maçını yarın Fransa ile yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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