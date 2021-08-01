Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Sırbistan'a 55-51 mağlup oldu.