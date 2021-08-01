Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası
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Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası

Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Sırbistan'a 55-51 mağlup oldu.

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Sırbistan'a 55-51 mağlup oldu.

Genç milliler, Çekya'nın Klatovy kentinde düzenlenen organizasyondaki 5. müsabakasında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Capkova Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 17-13 önde kapatan milli takım, soyunma odasına 28-23 geride gitti.

Üçüncü çeyreği 36-35 üstün geçen Sırbistan, salondan 55-51 galip ayrıldı.

Bu sonuçla milli takım, grupta 3. mağlubiyetini yaşadı. Sırbistan ise 5. galibiyetini aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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