Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası
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Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası

Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda B Grubu'ndaki üçüncü maçında Türkiye, Litvanya'ya 71-65 yenildi.

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda B Grubu'ndaki üçüncü maçında Türkiye, Litvanya'ya 71-65 yenildi.

Çekya'nın Klatovy kentinde düzenlenen B Grubu mücadelesinde ay-yıldızlı ekip üçüncü maçına Capkova Spor Salonu'nda Litvanya karşısında çıktı. Müsabakanın ilk yarısı 38-35 üstün tamamlayan milliler, parkeden 71-65 mağlup ayrıldı.

Grubundaki üçüncü maçında ilk yenilgisini yaşayan ay-yıldızlı ekip, dördüncü maçında 31 Temmuz Cumartesi günü TSİ 20.30'da ev sahibi Çekya ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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