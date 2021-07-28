Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası
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Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası

Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası
Anadolu Ajansı / Serdal Kalaycı - Haberler | Spor

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda B Grubu'ndaki ikinci maçında Türkiye, İrlanda'yı 67-55 yendi.

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda B Grubu'ndaki ikinci maçında Türkiye, İrlanda'yı 67-55 yendi.

Çekya'nın Klatovy kentinde düzenlenen B Grubu mücadelesinde ay-yıldızlı ekip ikinci maçına İrlanda karşısında çıktı. İlk yarısını 32-32 eşitlikle tamamlanan maçta ikinci yarıda rakibine üstünlük sağlayan Türkiye, maçtan 67-55 galip ayrıldı.

Gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrılan milliler, üçüncü maçında yarın TSİ 14.30'da Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar turnuvadaki ilk maçında Macaristan'ı 50-47 mağlup etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdal Kalaycı

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