Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası

Basketbolda FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda mücadele edecek milli takım, B Grubu ilk maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek.