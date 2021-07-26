Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası
Basketbolda FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda mücadele edecek milli takım, B Grubu ilk maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
Basketbolda FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda mücadele edecek milli takım, B Grubu ilk maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
27 Temmuz-1 Ağustos'ta Çekya'nın Klatovy kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyonda, Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak mücadele Capkova Spor Salonu'nda TSİ 14.30'da başlayacak.
Türkiye, B Grubu'nda Çekya, Litvanya, Macaristan, Sırbistan ve İrlanda ile mücadele edecek.
B Grubu maç programı:
Yarın:
14.30 Macaristan-Türkiye
17.30 İrlanda-Litvanya
20.30 Sırbistan-Çekya
28 Temmuz Çarşamba:
14.30 Türkiye-İrlanda
17.30 Litvanya-Sırbistan
20.30 Çekya-Macaristan
29 Temmuz Perşembe:
14.30 Türkiye-Litvanya
17.30 Macaristan-Sırbistan
20.30 İrlanda-Çekya
31 Temmuz Cumartesi:
14.30 Litvanya-Macaristan
17.30 Sırbistan-İrlanda
20.30 Çekya-Türkiye
1 Ağustos Pazar:
12.30 İrlanda-Macaristan
15.30 Türkiye-Sırbistan
18.30 Çekya-Litvanya
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever