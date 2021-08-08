Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası

Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası
Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya - Haberler | Spor

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki son maçında Rusya'ya 78-59 yenildi.

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki son maçında Rusya'ya 78-59 yenildi.

Konya'da oynanan C Grubu mücadelelerinde ay-yıldızlı ekip, beşinci müsabakasında Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde Rusya ile karşı karşıya geldi.

Maçı baştan sona üstün götüren Rusya, ilk çeyreği 15-14, devreyi 34-30, üçüncü çeyreği de 61-47 önde geçip, müsabakadan 78-59 galip ayrıldı.

Rusya'da Oleg Akramov, kaydettiği 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, millilerde Karahan Tuan Efeoğlu ve Tan Yıldızoğlu 13'er sayıyla mücadele etti.

18 Yaş Altı Milli Takımı, turnuvayı 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, karateci Uğur Aktaş'ın Tokyo 2020'de madalyayı garantilemesiyle Türkiye adına Londra 1948'in 12 madalyalık...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, karateci Uğur Aktaş'ın Tokyo 2020'de madalyayı garantilemesiyle Türkiye adına Londra 1948'in 12 madalyalık...
ABD, basketbolda üst üste 4. kez Olimpiyat şampiyonu oldu
ABD, basketbolda üst üste 4. kez Olimpiyat şampiyonu oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Murat Kurum Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Tuğba Özay Şeyma Subaşı Yonca Evcimik
Spor Muslera Mete Gazoz Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 22:06:39. #1.15#

title