Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası
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Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası

Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası
Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya - Haberler | Spor

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında Letonya'ya 66-59 yenildi.

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında Letonya'ya 66-59 yenildi.

Konya'da oynanan C Grubu mücadelelerindeki dördüncü müsabakasında ay-yıldızlı ekip, Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde Letonya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 22-12 önde tamamlayan milli takım, ikinci çeyrekte skor üstünlüğünü kaybederek soyunma odasına 30-29 geride gitti.

Letonya, üçüncü periyodunu 49-47 önde bitirdiği maçtan 66-59 galip ayrıldı.

Milli takımda Karahan Tuan Efeoğlu, kaydettiği 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Letonya'da Rihards Teirumnieks 11 sayıyla mücadele etti.

18 Yaş Altı Milli Takımı, C Grubu'ndaki son maçında yarın Rusya ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

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