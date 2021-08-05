Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası
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Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası

Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası
Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya - Haberler | Spor

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 65-57 yendi.

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 65-57 yendi.

Konya'da oynanan C Grubu mücadelelerinde ay-yıldızlı ekip, üçüncü müsabakasında Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde Çekya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 17-12 önde tamamlayan milli takım, soyunma odasına 34-28 geride gitti.

Maçın üçüncü periyodunu da 51-46 geride geçen milliler, son çeyrekte skorda üstünlüğü yeniden ele geçirdi ve sahadan 65-57 galip ayrıldı.

Milli takımda Tan Yıldızoğlu, kaydettiği 17 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Çekya'da Ondrej Hustak 15 sayıyla mücadele etti.

18 Yaş Altı Milli Takımı, C Grubu'ndaki dördüncü maçında 7 Ağustos Cumartesi günü Letonya ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

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