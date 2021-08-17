Basketbol: FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası
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Basketbol: FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası

Basketbol: FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, FIBA Avrupa Challengers Turnuvası'ndaki ikinci maçında Çekya'ya 73-67 mağlup oldu.

16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, FIBA Avrupa Challengers Turnuvası'ndaki ikinci maçında Çekya'ya 73-67 mağlup oldu.

C Grubu'nda yer alan Türkiye, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde Çekya ile karşılaştı.

Devreyi 41-39 önde kapatan Çekya, salondan 73-67 galip ayrıldı.

İlk maçında Belçika'yı 76-65 mağlup eden ay-yıldızlılar, gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Milliler, gruptaki üçüncü maçında yarın TSİ 15.30'da Slovenya ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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