Basketbol: FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası
16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, FIBA Avrupa Challengers Turnuvası'ndaki ikinci maçında Çekya'ya 73-67 mağlup oldu.
16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, FIBA Avrupa Challengers Turnuvası'ndaki ikinci maçında Çekya'ya 73-67 mağlup oldu.
C Grubu'nda yer alan Türkiye, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde Çekya ile karşılaştı.
Devreyi 41-39 önde kapatan Çekya, salondan 73-67 galip ayrıldı.
İlk maçında Belçika'yı 76-65 mağlup eden ay-yıldızlılar, gruptaki ilk yenilgisini aldı.
Milliler, gruptaki üçüncü maçında yarın TSİ 15.30'da Slovenya ile karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz