Basketbol Federasyonu'ndan 'erteleme' açıklaması - Haberler

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Basketbol Federasyonu'ndan 'erteleme' açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Basketbol Federasyonu'ndan 'erteleme' açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakalarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakalarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;"Tüm yurdumuzu etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12-13 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmaların tarihleri daha sonra açıklanacaktır."


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

basketbol, Türkiye, Mart, Spor, Haberler

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