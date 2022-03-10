Basketbol Federasyonu'ndan 'erteleme' açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakalarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;"Tüm yurdumuzu etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12-13 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmaların tarihleri daha sonra açıklanacaktır."

Demirören Haber Ajansı / Spor