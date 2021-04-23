Basketbol Federasyonu, "Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı"nı yayımladı
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Basketbol Federasyonu, "Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı"nı yayımladı

Basketbol Federasyonu, 'Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nı yayımladı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) güncellenen "Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı"nı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) güncellenen "Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı"nı yayımladı.

TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ING Basketbol Süper Ligi için başvuru tarihi 21 Mayıs 2021'den önceki son iş günü olarak belirlendi. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi için 2020-2021 sezonu deneme yılı olarak uygulanacak.

Federasyon, ING Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarının dengeli bütçe oluşturması, denetlenebilir ve izlenebilir olması ile sürdürülebilir ekonomik ve idari yapıya ulaşmasını amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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