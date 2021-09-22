Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu.
MANİSA (AA) - Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final müsabakalarının ardından Beysu Konyaspor Basketbol, Manisa Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor ve Samsunspor yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
Yarın yapılacak yarı final maçlarının programı şöyle:
15.00 Beysu Konyaspor Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor
17.30 OGM Ormanspor-Samsunspor
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri