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Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

MANİSA (AA) - Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final müsabakalarının ardından Beysu Konyaspor Basketbol, Manisa Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor ve Samsunspor yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Yarın yapılacak yarı final maçlarının programı şöyle:

15.00 Beysu Konyaspor Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor

17.30 OGM Ormanspor-Samsunspor

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması

 Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.
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