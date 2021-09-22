Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

MANİSA (AA) - Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final müsabakalarının ardından Beysu Konyaspor Basketbol, Manisa Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor ve Samsunspor yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Yarın yapılacak yarı final maçlarının programı şöyle:

15.00 Beysu Konyaspor Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor

17.30 OGM Ormanspor-Samsunspor