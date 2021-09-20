Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası'nda grup maçları sona erdi ve çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası'nda grup maçları sona erdi ve çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, çeyrek final müsabakaları 22 Eylül Çarşamba günü oynanacak.
Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Beysu Konyaspor Basketbol-TED Ankara Kolejliler
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Final Spor
Mamak Belediyesi-OGM Ormanspor
Samsunspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri