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Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası'nda grup maçları sona erdi ve çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası'nda grup maçları sona erdi ve çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, çeyrek final müsabakaları 22 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Beysu Konyaspor Basketbol-TED Ankara Kolejliler

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Final Spor

Mamak Belediyesi-OGM Ormanspor

Samsunspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor

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