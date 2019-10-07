Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Erkekler Federasyon Kupası'nın final maçında Petkimspor'u 97-95 yenen Final Gençlik, kupanın sahibi oldu.

07.10.2019 19:36
Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Erkekler Federasyon Kupası'nın final maçında Petkimspor'u 97-95 yenen Final Gençlik, kupanın sahibi oldu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmada Petkimspor ilk periyodu 25-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstünlük sağlayan Final Gençlik, soyunma odasına 48-46 önde girdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Final Gençlik, üçüncü periyodu da 70-69 önde geçti.

Karşılaşmadan 97-95 galip ayrılan Final Gençlik, kupayı kazandı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.