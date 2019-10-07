Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası
Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Erkekler Federasyon Kupası'nın final maçında Petkimspor'u 97-95 yenen Final Gençlik, kupanın sahibi oldu.
Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Erkekler Federasyon Kupası'nın final maçında Petkimspor'u 97-95 yenen Final Gençlik, kupanın sahibi oldu.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmada Petkimspor ilk periyodu 25-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstünlük sağlayan Final Gençlik, soyunma odasına 48-46 önde girdi.
İkinci yarıya iyi başlayan Final Gençlik, üçüncü periyodu da 70-69 önde geçti.
Karşılaşmadan 97-95 galip ayrılan Final Gençlik, kupayı kazandı.