Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Eskişehir'de düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası'nda ikinci gün maçları yapıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Eskişehir'de düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası'nda ikinci gün maçları yapıldı.
Toplam 16 takımın katılımıyla Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda, 7 Ekim Pazartesi gününe kadar sürecek organizasyonun ikinci gününde 8 maç oynandı.
Kupada, 3 gün sürecek eleme maçlarının ardından 4 grupta ilk 2 sırayı alan ekipler, 4-7 Ekim tarihlerindeki finallere yükselecek.
İkinci gün karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor: 69-73
Final Gençlik-Akhisar Belediyespor: 71-85
B Grubu:
Mamak Belediyesi-Samsunspor: 88-61
Konyaspor-Lokman Hekim Fethiye Belediye: 65-67
C Grubu:
Bornova Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediye: 76-80
Anadolu Basket-Petkim Spor: 54-103
D Grubu:
Merkezefendi Belediyesi-Bandırma Kırmızı: 82-62
Yalova Spor-Gemlik Basketbol: 89-59