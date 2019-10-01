Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası müsabakaları, Eskişehir'de başladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası müsabakaları, Eskişehir'de başladı.
Toplam 16 takımın katılımıyla Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda 3 gün sürecek eleme maçlarının ardından 4 grupta ilk 2 sırayı alan ekipler, 4-7 Ekim tarihlerindeki finallere yükselecek.
Final etabı maçlarına Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
Organizasyonun ilk gün müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Akhisar Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 79-75
Petkim Spor-Bornova Belediyespor: 76-61
1881 Düzce Belediyespor-Final Gençlik: 71-94
Manisa Büyükşehir Belediye-Anadolu Basket: 83-53
Lokman Hekim Fethiye Belediye-Mamak Belediyesi: 73-89
Gemlik Basketbol-Merkezefendi Belediyesi: 63-80
Samsunspor-Konyaspor: 51-70
Bandırma Kırmızı-Yalovaspor: 64-50