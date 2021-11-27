Basketbol dünya kupası elemelerinde Suriye yerine İran ulusal marşı çalındı - Haberler
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Basketbol dünya kupası elemelerinde Suriye yerine İran ulusal marşı çalındı

AA / Ethem Emre Özcan - Haberler | Güncel
Basketbol dünya kupası elemelerinde Suriye yerine İran ulusal marşı çalındı

Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da FIBA basketbol dünya kupası 2023 Asya elemeleri kapsamında Kazakistan ve Esed rejiminin takımları arasında oynanan maçta konuk takımın marşı yerine İran ulusal marşı çalındı.

Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da FIBA Basketbol dünya kupası 2023 Asya elemeleri kapsamında Kazakistan ve Esed rejiminin takımları arasında oynanan maçta konuk takımın marşı yerine İran ulusal marşı çalındı.

Kazakistan ve rejim ekibi arasında dün yapılan karşılaşma, ülke marşları okunurken ilginç anlara sahne oldu.

CNN Arapçanın haberine göre, maç öncesi "Suriye ulusal marşı" yerine İran ulusal marşı okundu.

Rejim medyasına yansımayan olay, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

FIBA basketbol dünya kupası 2023 Asya elemeleri kapsamında oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 84-74'lük skorla kazandı.

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AA / Ethem Emre Özcan - Son Dakika Haberleri

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