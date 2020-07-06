HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Basketbol camiasına tarih kokan armağan

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı tarafından yayımlanan Türkiye Basketbol Tarihi isimli kitabı, Gaziantep'te basketbol branşında görev yapan tüm antrenörlere ve branş yöneticilerine armağan etti.

Basketbol camiasına tarih kokan armağan
06.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:27

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı tarafından yayımlanan Türkiye Basketbol Tarihi isimli kitabı, Gaziantep'te basketbol branşında görev yapan tüm antrenörlere ve branş yöneticilerine armağan etti.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen lansman programında, Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Güven Alkoçak'tan tarih kokan eserin içeriği ile ilgili bilgiler alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Basketbol Tarihi kitabına bundan sonraki yıllarda eklenecek yeni sayfalara katkı sağlamak adına Şehitkamil Belediyesi olarak, Türkiye Basketbol Federasyonu ile kurumlar arası işbirliği çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Teknik adamlarımızın kütüphanelerinde yer alması gereken bir eser

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yayımlanan ve basketbol alanındaki ilk akademik kaynak olma özelliğini taşıyan Türkiye Basketbol Tarihi kitabının, tüm basketbol antrenörlerinin kütüphanelerinde olması gereken bir eser olduğunu kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Türkiye Basketbol Federasyonumuz ile uzun yıllardır bir birbirinden önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu bağlamda yerel ve ulusal turnuvalar, antrenör eğitimleri, gelişim kampları, hakemlerimizin klasman kampları ve şenlikler bu çalışmalar içerisindedir. Federasyonumuzun, Türkiye Basketbol Tarihi kitabını yayımladığını öğrendiğimizde bu eseri bir an önce Gaziantep'te basketbol branşında teknik kadrolarda görev yapan değerli hocalarımızla buluşturmak istediğimizi federasyon yetkililerimize ilettik. Onlar da sağ olsunlar, çok hızlı bir şekilde kitapları bizlere ulaştırdılar. Biz de şimdi bu önemli kaynağı antrenör ve kulüp yöneticilerine ulaştıracağız. Bu çalışmada emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Basketbol alanındaki ilk akademik kaynak olma özelliği taşıyan bu esere sonraki yıllarda eklenecek yeni sayfalara katı sağlamak adına kurum olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

128 yıllık bir tarihi anlatıyor

Türkiye Basketbol Tarihi kitabının 128 yıllık bir tarihi konu aldığı bilgisini paylaşan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Gaziantep İl Temsilcisi Güven Alkoçak, kitabın Gaziantep basketbol camiasına ulaştırılacak olmasından dolayı Şehitkamil Belediyesine teşekkürler etti. TBF İl Temsilcisi Alkoçak, "Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve değerli çalışma arkadaşlarına bu eseri Gaziantep basketbol camiamızla buluşturdukları için çok teşekkür ediyorum. Bu kitapta, 128 yıllık bir tarih var. Basketbolseverlerin keyif ve ilgiliyle okuyacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak Spor
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor Spor
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti Spor
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar Spor
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor Spor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim Spor
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na gönderme
Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na gönderme
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Çin'de koronadan sonra 'bubonik veba' paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! 'Kimseye anlatma' diye uyarmış
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Başkan Bertomeu, ayrılık dedikodularına yanıt verdi: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor
Başkan Bertomeu, ayrılık dedikodularına yanıt verdi: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Çapraz bağı yırtılan Serdar Gürler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
Çapraz bağı yırtılan Serdar Gürler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Coşkun Sabah Bülent Ersoy Gonca Vuslateri
Spor Falcao İrfan Buz Okan Buruk Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Bakan Ankara Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Basketbol camiasına tarih kokan armağan - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 14:59:45. #1.14#
title