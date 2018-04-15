Basketbol: Çabes Bir Sayıyla Play-off Şansını Kaçırdı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Bölgesel Lig (B) grubunda mücadele eden Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü (ÇABES), Samsun Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü'nü 70-64 yenmesine rağmen 15 sayı farkla yenemediği için play-off şansını kaçırdı.

Play-off mücadelesi için sahaya çıkan iki takımın karşılaşmasında ÇABES ilk periyodu 26-18 önde bitirdi.

İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan ve ÇABES'e basket şansı vermeyen Samsun Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ilk yarıyı 38-33 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta oyunda ağırlığını hissettiren ÇABES üçüncü periyodu 57-54 önde bitirdi.

Karşılaşmanın son periyodun da rakibine üstünlüğünü hissettiren ÇABES sahadan 70-64 üstün ayrılsa da ikili averajda rakibine 15 sayı üstünlük sağlayamadığı için play-off şansını kaçırdı.