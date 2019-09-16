Basketbol: BOTAŞ Kupası
BOTAŞ Spor Kulübü tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen BOTAŞ Kupası'nda ikinci gün maçları sona erdi.
BOTAŞ Spor Kulübü tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen BOTAŞ Kupası'nda ikinci gün maçları sona erdi.
Ankara'daki Etlik DSİ Spor Salonu'nda oynanan turnuvada OGM Ormanspor, BOTAŞ'ı 73-60 yenerek 2. karşılaşmasından da galip ayrıldı.
Günün diğer maçında ise Galatasaray, Çankaya Üniversitesi'ni iki uzatma sonunda 103-97 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
Turnuva, yarın oynanacak BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi ve Galatasaray-OGM Ormanspor maçlarıyla sona erecek.