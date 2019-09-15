Basketbol: BOTAŞ Kupası

BOTAŞ Spor Kulübü tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen BOTAŞ Kupası'nda ilk gün karşılaşmaları sona erdi.

15.09.2019 19:58
Basketbol: BOTAŞ Kupası

BOTAŞ Spor Kulübü tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen BOTAŞ Kupası'nda ilk gün karşılaşmaları sona erdi.

Ankara'daki Etlik DSİ Spor Salonu'nda oynanan turnuvanın açılış maçında Galatasaray, ev sahibi BOTAŞ'ı 76-56 mağlup etti.

Diğer mücadelede ise OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi'ni 71-59 yendi.

Turnuvada yarın BOTAŞ-OGM Ormanspor ve Galatasaray-Çankaya Üniversitesi maçları oynanacak.

Kaynak: AA
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