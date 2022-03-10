Basketbol Bölgesel Ligi'nde Aydın'ı Söke Belediyespor temsil edecek - Haberler

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Basketbol Bölgesel Ligi'nde Aydın'ı Söke Belediyespor temsil edecek

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Basketbol Bölgesel Ligi'nde Aydın'ı Söke Belediyespor temsil edecek

2021-2022 sezonunda Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde (EBBL) mücadele edecek takımlar belli oldu.

AYDIN (İHA) - 2021-2022 sezonunda Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde (EBBL) mücadele edecek takımlar belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele edecek takımlar belirlendi. EBBL'de mücadele ederek Aydın'ı temsil edecek takım ise Söke Belediyespor olacak. 34 takımın mücadele edeceği ligdeki ilk hafta müsabakalarının 25-27 Mart 2022 tarihleri arasında başlaması planlanıyor. Takımların yer alacağı gruplar ve fikstür ilerleyen günlerde açıklanacak. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol, Türkiye, Aydın, Spor, Haberler

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