Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nın ilk finalisti Fenerbahçe Beko - Haberler
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Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nın ilk finalisti Fenerbahçe Beko

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nın ilk finalisti Fenerbahçe Beko

Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nın ilk finalisti Galatasaray Nef'i 64-49 mağlup eden Fenerbahçe Beko oldu.

Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nın ilk finalisti Galatasaray Nef'i 64-49 mağlup eden Fenerbahçe Beko oldu.

Bursa Tofaş Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nın yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i 64-49 skorla yenerek finale yükseldi.. Anadolu Efes ile Darüşşafaka ile arasından oynanacak müsabaka ile bir diğer finalist belli olacak. Final maçı ise pazar günü saat 17.00'de Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: Tofaş

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Kerem Baki xx, Can Mavisu xx

Fenerbahçe Beko: Pierre x 2, Booker xx 10, Ahmet Düverioğlu xx 7, Melih Mahmutoğlu xx 9, Henry xx 6, Şehmus Hazer x 2, Guduric xxx 20, Metecan Birsen x 2, İsmet Akpınar x, Floyd xx 6, Biberoviç

Başantrenör: Aleksander Djordjevic

Galatasaray Nef: Bost x 1, Blackshear xx 12, Purcell xx 9, Rıdvan Öncel x, Ege Arar x 2, Okben Ulubay x, Göksenin Köksal x, Trimble xx 16, Ndour x 7, Sadık Kabaca x 2,

Başantrenör: Ekrem Memnun

1. Periyot: 19-20 (Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 36-31 (Fenerbahçe Beko lehine)

3. Periyot: 48-37 (Fenerbahçe Beko lehine)

(Samet Doğru/ İHA)

Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nın ilk finalisti Fenerbahçe Beko

Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nın ilk finalisti Fenerbahçe Beko

Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nın ilk finalisti Fenerbahçe Beko

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Türkiye Kupası, Galatasaray, Fenerbahçe, basketbol, Güncel, Haberler

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