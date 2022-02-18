Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nda finalin adı Fenerbahçe Beko Anadolu Efes - Haberler
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Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nda finalin adı Fenerbahçe Beko Anadolu Efes

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nda finalin adı Fenerbahçe Beko Anadolu Efes

Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nın son finalisti Darüşşafaka'yı 96-71 mağlup eden Anadolu Efes oldu.

Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nın son finalisti Darüşşafaka'yı 96-71 mağlup eden Anadolu Efes oldu. Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko ile final maçına çıkacak.

Bursa Tofaş Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nın son finalisti Darüşşafaka'yı 96-71 skorla yenen Anadolu Efes oldu. Final maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes pazar günü saat 17.00'de Tofaş Spor Salonu'nda kupa için ter dökecek.

Salon: Tofaş

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Zafer Yılmaz xx, Hüseyin Çelik xx

Anadolu Efes: Larkin xxx 16, Beaubois xx 9, Yiğitcan Saybir x 6, Doğuş Balbay x, Braynt xxxx 26, Ömer Can İlyasoğlu x, Erten Gazi x, Egemen Güven x 2, Moerman x 5, Buğrahan Tuncer xx 11, Tibor Pleiss x 8, Micic xx 13

Başantrenör: Ergin Ataman

Darüşşafaka: Gabriel Olaseni x 8, Wendel Caupain Jr x 7, Pineiro xx 14, Eren Has x, Mc Cullough xx 7, Doğuş Özdemiroğlu x 7, Selim Şav x 5, Maxim Mutaf x 2, Ege Özçelik x 6, Sinan Güler x 4, Berke Atar x 6, Nathan Boothe xx 5

Başantrenör: Selçuk Ernak

1. Periyot: 28-15 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 54-32 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 79-47 (Anadolu Efes lehine) - BURSA

Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nda finalin adı Fenerbahçe Beko Anadolu Efes

Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nda finalin adı Fenerbahçe Beko Anadolu Efes

Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nda finalin adı Fenerbahçe Beko Anadolu Efes

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye Kupası, Anadolu Efes, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Haberler

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