Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nda dörtlü final eşleşmeleri belli oldu
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Bitci Türkiye Kupası'nda dörtlü final programı belli oldu.
Bitci Türkiye Kupası'nda dörtlü final programı belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef, Darüşşafaka ve Anadolu Efes, dörtlü finale yükselen takımlar oldu.
Bursa'da düzenlenecek Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final programı şöyle:
18 Şubat Cuma:
18.00 Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef
21.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka
Final maçı ise 20 Şubat Pazar günü 17.00'de oynanacak.