Basketbol Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Finali, Tivibuspor'da yayımlanacak - Haberler
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Basketbol Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Finali, Tivibuspor'da yayımlanacak

AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Basketbol Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Finali, Tivibuspor'da yayımlanacak

Basketbolsever, Basketbol Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Finali Tivibuspor'da şifresiz izleyecek.

Basketbolsever, Basketbol Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Finali Tivibuspor'da şifresiz izleyecek.

Anadolu Efes, Darüşşafaka, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef'in yer alacağı dörtlü finali, Tivibu abonesi olmayanlar da takip edebilecek.

Dörtlü final maçlarının programı ise şöyle:

18 Şubat Cuma:

18.00 Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef

21.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka

Final maçı ise 20 Şubat Pazar günü 17.00'de oynanacak.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Türkiye Kupası, Anadolu Efes, Tivibuspor, basketbol, Spor, Haberler

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