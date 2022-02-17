Basketbol Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Finali, Tivibuspor'da yayımlanacak
AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Basketbolsever, Basketbol Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Finali Tivibuspor'da şifresiz izleyecek.
Basketbolsever, Basketbol Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Finali Tivibuspor'da şifresiz izleyecek.
Anadolu Efes, Darüşşafaka, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef'in yer alacağı dörtlü finali, Tivibu abonesi olmayanlar da takip edebilecek.
Dörtlü final maçlarının programı ise şöyle:
18 Şubat Cuma:
18.00 Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef
21.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka
Final maçı ise 20 Şubat Pazar günü 17.00'de oynanacak.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor