Basketbol Avrupa Kupası'nda Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu





Basketbol Avrupa Kupası'nda temsilcilerimiz Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka ve Tofaş Bursa'nın rakipleri belli oldu.



Kura çekimine geçtiğimiz sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden ekiplerimizden Galatasaray Odeabank birinci, Darüşşafaka ikinci torbadan katılırken, Tofaş üçüncü torbadan kuraya giriş yaptı.



Kura çekiminin sonunda Darüşşafaka A Grubu, Galatasaray Odeabank B Grubu ve Tofaş D Grubu'nda yer aldı.



Grupların dağılımı şu şekilde;



A GRUBU



Unics Kazan



Darüşşafaka



Cedevita Zagreb



FIAT Turin



Morabanc Andorra La Vella



Levallois Metropolitans



B GRUBU



Galatasaray Odeabank



Bayern Munich



Hapoel Bank Yahav Jerusalem



Grissin Bon Reggio Emilia



Lietkabelis Panevezys



Buducnost VOLI Podgorica



C GRUBU



Lokomotiv Kuban Krasnodar



ALBA Berlin



Lietuvos Rytas Vilnius



RETAbet Bilbao Basket



Limoges CSP



Partizan NIS Belgrade



D GRUBU



Herbalife Gran Canaria Las Palmas



Zenit St. Petersburg



Tofaş Bursa



Dolomiti Energia Trento



Ratiopharm Ulm



ASVEL Villeurbanne - İstanbul