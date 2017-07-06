Basketbol Avrupa Kupası'nda Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu

Basketbol Avrupa Kupası'nda Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu

Basketbol Avrupa Kupası'nda temsilcilerimiz Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka ve Tofaş Bursa'nın rakipleri belli oldu.

Basketbol Avrupa Kupası'nda Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu



Basketbol Avrupa Kupası'nda temsilcilerimiz Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka ve Tofaş Bursa'nın rakipleri belli oldu. 

Kura çekimine geçtiğimiz sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden ekiplerimizden Galatasaray Odeabank birinci, Darüşşafaka ikinci torbadan katılırken, Tofaş üçüncü torbadan kuraya giriş yaptı.

Kura çekiminin sonunda Darüşşafaka A Grubu, Galatasaray Odeabank B Grubu ve Tofaş D Grubu'nda yer aldı.

Grupların dağılımı şu şekilde;

A GRUBU

Unics Kazan

Darüşşafaka

Cedevita Zagreb

FIAT Turin

Morabanc Andorra La Vella

Levallois Metropolitans

B GRUBU

Galatasaray Odeabank

Bayern Munich

Hapoel Bank Yahav Jerusalem

Grissin Bon Reggio Emilia

Lietkabelis Panevezys

Buducnost VOLI Podgorica

C GRUBU

Lokomotiv Kuban Krasnodar

ALBA Berlin

Lietuvos Rytas Vilnius

RETAbet Bilbao Basket

Limoges CSP

Partizan NIS Belgrade

D GRUBU

Herbalife Gran Canaria Las Palmas

Zenit St. Petersburg

Tofaş Bursa

Dolomiti Energia Trento

Ratiopharm Ulm

ASVEL Villeurbanne - İstanbul