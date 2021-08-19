Basketbol Avrupa kupalarında gruplar belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Basketbol Avrupa kupalarında gruplar belli oldu

Basketbol Avrupa kupalarında gruplar belli oldu
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ve FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda normal sezon kuraları çekildi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ve FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda normal sezon kuraları çekildi.

Almanya'nın Freising kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu üç turnuvanın 2021-22 sezonu grupları belirlendi.

Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek kulüplerden Fenerbahçe ve Galatasaray, B Grubu'nda Dynamo Kursk (Rusya), Sopron Basket (Macaristan), Spar Girona (İspanya), Basket Landes (Fransa), Arka Gdynia (Polonya) ve Bourges/Schio/Valencia arasındaki ön eleme turnuvasının galibiyle eşleşti.

Ön eleme turnuvasında Sepsi (Romanya) ve Szeskzard (Macaristan) ile karşılaşacak Bellona Kayseri Basketbol ise turu geçmesi halinde A Grubu'nda UMMC Ekaterinburg (Rusya), Perfumerias Avenida (İspanya), ZVVZ USK Prag (Çekya), BLMA (Fransa), TTT Riga (Letonya), Umana Reyer (İtalya), PBC MBA Moskova (Rusya) ile mücadele edecek.

Kadınlar Avrupa Kupası'nda 1. Konferans'ta yer alan Türk ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, C Grubu'nda Gorzow (Polonya) ve Horizont (Belarus), Nesibe Aydın, D Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol/Sepsi/Szeskzard arasındaki FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme turnuvasının 3'üncüsü ve Neve David Ramla (İsrail), OGM Ormanspor ise F Grubu'nda Aluinvent DVTK Miskolc (Macaristan) ve Nika Syktyvkar (Rusya) ile karşılaşacak.

Kadınlar Avrupa Kupası 1. Konferans ön eleme turundan turnuvaya katılan Hatay Büyükşehir Belediyesi, Elitzur Holon (İsrail), Birevim Elazığ İl Özel İdare de PAOK (Yunanistan) ile karşı karşıya gelecek.

Erkekler Avrupa Kupası normal sezon gruplarındaki tek Türk temsilcisi Bahçeşehir Koleji ise Mornar Bar (Karadağ), Tsmoki/Mons-Hainaut/Leiden arasındaki FIBA Şampiyonlar Ligi ön eleme yarı finalinin kaybedeni ve Dnipro/Trefl Sopot/Iraklis/Plovdiv arasındaki ön eleme turnuvasının kazananının bulunacağı E Grubu'nda yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Faik Öztrak Hamid Karzai Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Serdar Ortaç Seren Serengil Şahan Gökbakar
Spor Muslera Sergen Yalçın Alex Teixeira Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Basketbol Avrupa kupalarında gruplar belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 14:41:41. #1.16#

title