Basketbol Avrupa kupalarında gruplar belli oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ve FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda normal sezon kuraları çekildi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ve FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda normal sezon kuraları çekildi.

Almanya'nın Freising kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu üç turnuvanın 2021-22 sezonu grupları belirlendi.

Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek kulüplerden Fenerbahçe ve Galatasaray, B Grubu'nda Dynamo Kursk (Rusya), Sopron Basket (Macaristan), Spar Girona (İspanya), Basket Landes (Fransa), Arka Gdynia (Polonya) ve Bourges/Schio/Valencia arasındaki ön eleme turnuvasının galibiyle eşleşti.

Ön eleme turnuvasında Sepsi (Romanya) ve Szeskzard (Macaristan) ile karşılaşacak Bellona Kayseri Basketbol ise turu geçmesi halinde A Grubu'nda UMMC Ekaterinburg (Rusya), Perfumerias Avenida (İspanya), ZVVZ USK Prag (Çekya), BLMA (Fransa), TTT Riga (Letonya), Umana Reyer (İtalya), PBC MBA Moskova (Rusya) ile mücadele edecek.

Kadınlar Avrupa Kupası'nda 1. Konferans'ta yer alan Türk ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, C Grubu'nda Gorzow (Polonya) ve Horizont (Belarus), Nesibe Aydın, D Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol/Sepsi/Szeskzard arasındaki FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme turnuvasının 3'üncüsü ve Neve David Ramla (İsrail), OGM Ormanspor ise F Grubu'nda Aluinvent DVTK Miskolc (Macaristan) ve Nika Syktyvkar (Rusya) ile karşılaşacak.

Kadınlar Avrupa Kupası 1. Konferans ön eleme turundan turnuvaya katılan Hatay Büyükşehir Belediyesi, Elitzur Holon (İsrail), Birevim Elazığ İl Özel İdare de PAOK (Yunanistan) ile karşı karşıya gelecek.

Erkekler Avrupa Kupası normal sezon gruplarındaki tek Türk temsilcisi Bahçeşehir Koleji ise Mornar Bar (Karadağ), Tsmoki/Mons-Hainaut/Leiden arasındaki FIBA Şampiyonlar Ligi ön eleme yarı finalinin kaybedeni ve Dnipro/Trefl Sopot/Iraklis/Plovdiv arasındaki ön eleme turnuvasının kazananının bulunacağı E Grubu'nda yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer