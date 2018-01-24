13 Yaşındaki Eski Öğrencisinin Fotoğraflarını Kullanarak Eskort Hesabı Açtı

Samsun'da basketbol antrenörlüğü yaptığı öğrenilen bir kişi 13 yaşındaki basket kursuna gelen kız çocuğunun fotoğrafının ve adının yer aldığı internette sosyal paylaşım sitesinde hesap açıp fuhuş pazarlığı yapıp kişileri dolandırmaya kalktığı iddiasıyla polisin takibi sonucu yakalandı.

İNSTAGRAM HESABINDAN DOLANDIRICILIK

Samsun'da basketbol antrenörlüğü yapan 31 yaşındaki C.K., basketbol kursuna gelen 13 yaşındaki kız çocuğunun resmini ve ismini koyduğu instagrama hesap açıp kişileri kendisine ekleyerek ağabeyinin sakat olduğunu ve paraya ihtiyaçları bulunduğunu belirterek para karşılığı fuhuş yapmak için yazışmaya başladı.

HESABINA PARA YATIRMASINI İSTEDİ

Bir kişi 13 yaşındaki kız zannedip C.K.'nin kendi adına olan verdiği banka hesabına 100 lira yatırdı ve fuhuş için buluşmak istedi. Kendisinin Canik ilçesindeki bir alışveriş merkezinde olduğunu yazan C.K., buraya gelen kişiye mağazada olduğunu, giysi almak için 100 lira daha yatırmasını istedi. Alışveriş merkezindeki ATM'den para yatıran şahsın yanında ona nasıl para yatıracağını da tarif eden C.K., yazıştığı kişiye mağazada olduğunu ve onu gördüğünü yazıp üzerindeki giysileri de tarif etti. Söz konusu şahıs 100 lira daha yatırınca dolandırıldığını anlayıp polise şikayette bulundu.

3 KİŞİYİ DAHA DOLANDIRMIŞ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu C.K.'nin kimliğini tespit etti ve şahsı Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırma sonucu C.K.'nin 3 kişiyi de aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı. Siber Suçlar Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan C.K., "çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.