Basketbol Afrika Ligi'nde 2022 sezonu takımları ve maç programı açıklandı

Basketbol Afrika Ligi'nin (BAL) 2022 sezonunda mücadele edecek takımlar ve maç programı belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre BAL 2022 sezonunda, 12 Afrika ülkesinden 12 takım şampiyonluk mücadelesi verecek.

Ligin açılış maçı, 5 Mart'ta Senegal'in başkenti Dakar'ın ev sahipliğinde DUC (Senegal) ile SLAC (Gine) arasında oynanacak.

Aralarında BAL 2021 şampiyonu Zamalek'in ( Mısır ) de bulunduğu 12 ekip, Sahra Konferansı ve Nil Konferansı olmak üzere iki konferansa ayrılacak.

Konferanslarda 15 maçlık grup aşaması oynanacak. Sahra Konferansı'nın grup aşamasına 5-15 Mart'ta Dakar, Nil Konferansı'nın grup aşamasına ise 9-19 Nisan'da Mısır'ın başkenti Kahire ev sahipliği yapacak. Konferanslarında ilk 4'e giren takımlar, 21-28 Mayıs'ta Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenecek BAL play-off'larına katılmaya hak kazanacak.

Sahra Konferansı'nda AS Sale (Fas), DUC (Senegal), CFV-Beira (Mozambik), REG (Ruanda), SLAC (Gine), US Monastir (Tunus), Nil Konferansı'nda ise Espoir Fukash (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), Cape Town (Güney Afrika), Cobra Sport (Güney Sudan), FAP (Kamerun), Petro de Luanda (Angola) ve Zamalek (Mısır) yer alacak.