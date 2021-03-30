Basketbol Afrika Ligi 16 Mayıs'ta Ruanda'da başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Basketbol Afrika Ligi 16 Mayıs'ta Ruanda'da başlayacak

Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor
Basketbol Afrika Ligi 16 Mayıs'ta Ruanda'da başlayacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ortaklığıyla kurulan Basketbol Afrika Ligi (BAL), 16 Mayıs Pazar günü başlayacak.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ortaklığıyla kurulan Basketbol Afrika Ligi (BAL), 16 Mayıs Pazar günü başlayacak.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Afrika'dan 12 kulübün yer alacağı ligin ilk sezonuna Ruanda'nın başkenti Kigali ev sahipliği yapacak.

Turnuvada GSP (Cezayir), Petro de Luanda (Angola), FAP (Kamerun), Zamalek (Mısır), GNBC (Madagaskar), AS Police (Mali), AS Sale (Fas), Ferroviario de Maputo (Mozambik), Rivers Hoopers (Nijerya), Patriots (Ruanda), AS Douanes (Senegal) ve US Monastir (Tunus) mücadele edecek.

NBA'in Kuzey Amerika dışında dahil olduğu ilk lig olan BAL ile oyuncu, antrenör ve hakemler için eğitim ile altyapı yatırımları dahil olmak üzere Afrika'da basketbolun gelişimine destek sağlanması amaçlanıyor.

İlk olarak geçen yıl başlatılması planlanan lig, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Türkan Şoray Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Basketbol Afrika Ligi 16 Mayıs'ta Ruanda'da başlayacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 10:40:09. #1.16#
title