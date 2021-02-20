Basketbol A Milli Erkek Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda
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Basketbol A Milli Erkek Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda

20.02.2021 22:07 | Son Güncelleme: 20.02.2021 22:11
Basketbol A Milli Erkek Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda

Basketbol A Milli Erkek Takımı, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynadığı İsveç müsabakası ardından 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Çekya, Gürcistan, Almanya ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti.

Basketbol A Milli Erkek Takımı, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynadığı İsveç müsabakası ardından 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Çekya, Gürcistan, Almanya ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti.

Ay-yıldızlılar, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile D Grubu'nda mücadele etti. Milliler; Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde oynadığı beşinci müsabakada İsveç'i 88-80'lik skorla yendi. Bu grubun diğer maçında ise Hollanda, Hırvatistan'ı 65-57'lik skorla geçti. Bu sonuçla Basketbol A Milli Erkek Takım, A Milli Kadın Takımı'nın ardından Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.Ay-yıldızlı ekip, grubundaki son maçında 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Hırvatistan ile karşılaşacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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