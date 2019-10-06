Basketbol: 4. Özgecan Aslan Kupası

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Özgecan Aslan Kadınlar Basketbol Kupası son gününde iki maçla devam etti.

06.10.2019 18:56
Basketbol: 4. Özgecan Aslan Kupası

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Özgecan Aslan Kadınlar Basketbol Kupası son gününde iki maçla devam etti.


Tek devreli lig usulüne göre düzenlenen turnuvanın son gününde iki müsabaka oynandı.


ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda devam eden turnuvada günün ilk maçında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Elazığ İl Özel İdare'yi 69-66'yi yendi.


Aynı spor salonunda oynanan ikinci maçta ise Hatay Büyükşehir Belediyespor, Adana Basketbol'u 71-64 yendi.


Müsabaka sonucunda turnuvaya katılan takımlara plaket verildi.

Kaynak: AA
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