Basketbol: 4. Bölge Şampiyonası
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Malatya'da düzenlenen "U-15 Erkekler 4. Bölge Şampiyonası" sona erdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Malatya'da düzenlenen "U-15 Erkekler 4. Bölge Şampiyonası" sona erdi.
Atatürk Spor Salonu'nda başlayan müsabakalara, Malatya, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Osmaniye ve Adana'dan takımlar katıldı.
5 gün sürecek mücadele sonunda başarılı olan Adana Güneyspor birinci olarak Türkiye finaline gidecek.
Gaziantep Basketbol ve Kayseri İstem Koleji takımları da yarı final müsabakalarına gitmeye hak kazandı.
Müsabakaların son gününde Adana Güneyspor, Kayseri İstem Koleji, 75-49, Gaziantep Basketbol, Hatay Güney Akademi 73-43 Malatya Gençlik Hizmetleri, Osmaniye Tempo 80'i 68-62 yendi.
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