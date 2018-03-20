Basketbol: 4. Bölge Şampiyonası

Türkiye Basketbol Federasyonu faaliyet programında yer alan "U-15 Erkekler 4. Bölge Şampiyonası" Malatya'da başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda başlayan müsabakalara, Malatya, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Osmaniye ve Adana'dan takımlar katıldı. 5 gün sürecek mücadele sonunda başarılı olan takımlar bir üst tura çıkacak.

Müsabakaların ilk gününde Adana Güneyspor, Hatay Güney Akademi'yi 64-50, Gaziantep Basketbol, Malatya Gençlik Hizmetleri'ni 65-58, Kayseri İstem Koleji, Osmaniye Tempo 80'ı 81-74 yendi.