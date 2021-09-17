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Basketbol: 21. Cevat Soydaş Turnuvası

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Spor
Basketbol: 21. Cevat Soydaş Turnuvası

21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın üçüncü gün ikinci maçında Galatasaray Nef, Gaziantep Basketbol'u 77-68 mağlup etti.

21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın üçüncü gün ikinci maçında Galatasaray Nef, Gaziantep Basketbol'u 77-68 mağlup etti.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iyi başlayan Gaziantep Basketbol, ilk çeyreği 19-16 önde bitirdi. İkinci periyotta daha baskılı oynayan Galatasaray Nef, skor üstünlüğünü eline geçirdi ve soyunma odasına 39-37 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte iyi oyununu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, periyot sonunda farkı çift hanelere (60-49) çıkarmayı başardı. Son çeyrekte baskıyı iyice arttıran Galatasaray Nef, parkeden 77-68 galip ayrıldı.

Bu skorla Galatasaray Nef grubu ikinci tamamlarken, Gaziantep Basketbol üçüncü oldu.

AA / Sergen Sezgin - Spor Haberleri
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